“Ma hakkasin sööma kõva pool aastat või rohkemgi enne võtte­perioodi. See ei olnud sugugi lihtne. Kõik arvavad vastupidist, sest muidu tulevad lisakilod kuidagi pahaaimamatult,” räägib näitlejanna, kuidas ta pidi kosumiseks omale appi võtma toitumisnõustaja, kelle juures kõik ülejäänud kliendid proovisid siis kaalus alla saada, aga Ester oli justkui must lammas, kes üritas ülespoole jõuda. Kuidas tal see õnnestus?