Oma Maitse SEPTEMBRINUMBRIS: puhume toidu- ja kehakaalujuttu Ester Kuntuga, leiame moosile rakendust ja ammutame köögiviljadest elujõudu, lisaks palju sügisehõngulisi retsepte

Võtame meiegi suvest siiski veel viimast ja vaimustume eestimaiste sügisandide rikkusest ja kirjususest. Pole mõnusamat tunnet, kui tead, et kodus on ootamas õuna­kook või et proovid esimest korda keeta vanaema retsepti järgi oasuppi – tangudega ja kui soovid, siis ka seentega. Viimaste juures on üllatav, kui vähe on seente tervislikkust tegelikult uuritud. Külli Holsting kogus kokku teadmised selle teema kohta ja lisaks kiidab ta taevani ka kaalikat. Sügisel on see juurikas eriti toitaineküllane.