Toidujutud: mida minna vaatama Toidufilmide festivalile? Dokumentaalid tipptegijate unistustest ja reaalsusest

Taivi usub, et Toidufilmide festival ei ole ainult toiduinimestele. “See on algusest peale olnud inimeste festival. Me ei näita retsepte ja roogasid, vaid me räägime inimestest nende roogade taga, mis on innovatsioon selles maailmas, kas raisatakse toitu, mis on hea, mis on vähem hea, aga see kõik käib läbi inimese,” kommenteerib ta.