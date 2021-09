Viskled öösiti unetuna voodis? Sotsiaalmeedias sensatsiooni korraldanud tohtril on kiireks uinumiseks üks eriti lihtne nipp

Dr Youn kinnitab, et see põnev nipp tõesti töötab, sest sellel on teaduslikult tõendatud põhjus: pähklivõi sisaldab trüptofaani, mis on rahustava toimega ja mida kasutataksegi kerge unetuse raviks. Pähklivõi aitab rahuneda ka siis, kui närvid on läbi. Kõrge magneesiumisisaldus (180 milligrammi) muudab maapähklivõi närvide jaoks ideaalseks toiduks stressiolukorras ja vaimse koormuse (nt eksami) ajal.