Suur TEST | Kuidas valida kaerapiima? Milline maitseb nagu lehmapiim, mis sobib küpsetamiseks, milline kohvile ja niisama joomiseks?

Alpro kaerapiim on ilmselt kõige tuntum, aga ka selle maitse on meeldejääv. Piima lõhn on magus ning juba esimene lonks viib keele alla. Selle tekstuur on väga kreemjas ja siidine ning meeldiv kaera maitse tuleb mõnusalt esile. Mõned meie degusteerijatest tunnetasid kreemisusest tingituna isegi mandli või mee maitset. Kuigi piim on pigem magusapoolne, on maitse siiski üpris neutraalne ja malbe.

Piimade degusteerimine oli väga lõbus: nakatavalt naljakas oli kuulda teiste ootamatuid huilgeid mõne esiletuleva maitse peale või kommentaare stiilis “sa panid raudselt lehmapiima siia topsi” või isegi et “see piim maitseb nagu blenderist läbi käinud kartong!” Aga see oli küll fakt, et kõik kaerapiimad maitsesid väga erinevalt!

Käisin läbi erinevad poed leidmaks suure posu kaerapiimasid, panin need identsetesse topsidesse ning kutsusin sõbrad kokku. Et brändid, pakendid ja muu asjasse mittepuutuv meie maitsemeelt ja hinnangut ei mõjutaks, tuli korraldada üks korralik pimedegusteerimine! Isegi mina ei tohtinud enne meie hinnangute ühist avaldamist teada, milline piim millisesse topsi valatud on.

Friendly Viking’s: ehtne ning värskendav

Friendly Viking’si kaerapiim võib tekitada erinevaid arvamusi. See on ideaalne valik neile, kes ei armasta magusat kaerapiima, kuna magusust on sellel piimadest kõige vähem. Pakendit lugedes selgub, et suhkrut on 100 grammis vaid 2,2 grammi! Friendly Viking’s maitseb värskelt, eriti jahedana. Lisaks on selle kaerases maitses (ning järelmaitses) midagi väga ehtsat. Tekstuur on pigem vedelapoolne ja pehme. Veel üks pisike boonus: Friendly Viking’si pakend on süsinikuneutraalne!

ICA: petab piimasõbrad ära

Võttes sõõmu ICA kaerapiimast ei saagi eriti aru, et tegu on taimse piimaga. “Kas see on päris piim?” kommenteerisid mitmed. See üpris soodne Rimi eksklusiivne kaerapiim sobib lisaks lehmapiimalt üleminejatele hästi ka neile, kes eelistavad mahedamat ning neutraalsemat maitset. ICA maitse on kergelt magus, kuid pigem tagasihoidlik. Tasakaal kreemisuse ja vedeluse vahel on super! Tundub selline piim, mida saab järjest palju juua.

Rainbow: magusalt soodne

Vaid Prismas pakutav Rainbow kaerapiim on ilmselt magusasõprade lemmik! Lisaks mesimagusale maitsele ja lõhnale on piimal ka väga tihke ja sametine tekstuur, mis kindlasti paljude piimasõprade südamed võidab. Kindlasti suudavad maiasmokad seda hõrgutist pakkide kaupa juua, kuid meile tundub, et see piim võib eriti hästi sobida just erinevatesse küpsetistesse või putrudesse. Kellel pole väga paksu rahakotti, tuleb ära mainida ka tõsiasi, et tegu on kõige soodsama kaerapiimaga ehk maksab Prismas vaid 1,49 €!

Scotti: üllatuslik koostisosa

Scotti kaerapiima iseloomustab üpris tugev ja intensiivne kaerane maitse. Piim on teistega võrreldes üsna omamoodi, kuna see on samaaegselt nii vedelapoolse tekstuuriga kui ka väga magus. Kaerapiima koostis on üsna lihtne ning võiks sobida rohelise eluviisiga inimestele, kuna selles sisalduv kaer, sool ja õli on pärit mahepõllumajandusest. Lisaks oli meile põnevaks üllatuseks, et Scotti sisaldab kaltsiumi pakkumiseks Lithotamnium calcareum vetikat.