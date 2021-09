Tee kodus trendijooki! Külmpruulitud kohv ehk cold brew — pehme maitse ja madala happesusega magus jook, kus mõru maitse ei domineeri

Cold brew suurim erinevus võrreldes teiste traditsiooniliste kohvivalmistamise meetoditega on see, et selle valmistamiseks kasutatakse külma vett. Teise erinevusena võib välja tuua tõmbeaja. Kui näitena traditsioonilise presskannu valmistamise puhul on kohvi ja vee kokkupuuteaeg umbes 3-4 minutit, siis külmpruulitud kohvi puhul on tõmbeajaks 8 tundi. Kolmandana on mainimist väärt, et külmpruulitud kohvi puhul on lõpptulemuseks pehme maitse ja madala happesusega ning õrnalt magus kohv, kus mõru maitse ei ole domineeriv.