VIDEO | Eksperiment: vaata, millist toitu on võimalik breketitega süüa ja millised road on breketikandjatele kategooriliselt keelatud

Breketikandja elu ei ole lihtne. Väga hoolega peab valima, mida suhu pista, sest breketitega esiteks üldse ei saagi paljusid asju hammustada (näiteks õuna) ja teiseks on terve hunnik neid toite, mis on liiga kõvad ja võivad breketid hamba küljest lahti murda. Vaata videost, kuidas breketid erinevate toitudega toime tulevad ning millised ampsud, olgu nad nii head kui tahes, peaksid jääma ootama seda aega, mil hambad on sirges rivis ja ortodontiline ravi lõppenud.