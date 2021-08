Lihaekspert: külmutatud liha sulatamisel teevad paljud ühe väga suure vea, mis liha maitse ja tekstuuri ära rikub

Liha külmutamine on üks parimaid viise liha pikemaks säilitamiseks. Selleks aga, et külmutatud lihast hiljem maitsev roog saada, tuleb see enne valmistama hakkamist õigete võtetega üles sulatada ja see on koht, kus inimesed tihtipeale eksivad. Rakvere tootejuht Heli Sepp selgitab, mida tuleks silmas pidada kõigepealt nii värske kui ka marineeritud lihatüki sügavkülma panekul ja kuidas külmutatud lihast hiljem õige maitse ja tekstuuriga roog valmistada.