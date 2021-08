Toidufilmide festival toob kinno verivärske dokumentaali kultuskokk Anthony Bourdainist

Filmi “Teetormaja” (Roadrunner) peategelaseks on maailmakuulsus kokk Anthony Bourdain, kes oli lugematute toidusaadete ja kokaraamatute autor ning võitnud oma silmapaistva tegevuse eest rohkelt auhindu. Film, mis jälgib mehe teekonda kokandusmaailma superstaariks, on pälvinud nii kriitikutelt kui vaatajatelt seni väga positiivset tagasisidet.

Lisaks on filmiprogrammis dokumentaalid “Kohvikangelased” (Coffee Heroes) baristade maailmameistritiitli võitnud Agnieszka Rojewskast, “Arzak alates 1897” (Arzak sinze 1897) maailma ühest parimast restoranist “Arzak”, “Kirsivein” (Cherry Tale) taanlaste kirsiveini valmistamise teekonnast, “Ottolenghi ja Versailles koogid” (Ottolenghi and the Cakes of Versailles) tippkoka Yotam Ottolenghi projektist koos maailma parimate kondiitritega ja mitmed muud. Kokku saab nädala jooksul kinos vaadata kaheksat viimastel aastatel valminud linateost.