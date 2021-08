RETSEPT | Võrratu lisand liha, salatite ja kalaroogade kõrvale - marineeritud sibulad

Punase sibulaga saa kindlasti sina­sõbraks! Violetselt läikivat ja prinki köögivilja hakkides on ilmselt kõik tähele pannud, et see on hellem sinu silmadele ja ka kuumtöötlemata nauditav, vajades ehk tundlikumatele üksnes veidi sidrunimahlas ette marineerimist. Siin on üks marineeritud sibulate retsept, mis sobib nii paadunud sibulasõpradele kui neile, kes seni veel sibulaga sina peale saanud ei ole.