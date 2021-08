Söö nagu staar: viis korda maailma kaunimaks naiseks valitud Julia Robertsi imelise figuuri ja kauni naha retsept

100 g beebispinatit sisaldab ka umbes 3 g alfa-linoleenhapet, polüküllastumata rasvhapet, mis on tervisele oluline. See muundatakse kehas bioaktiivseteks aineteks, mis toetavad nt. vererõhu reguleerimist, neerufunktsiooni ja immuunsüsteemi.

Beebispinat sisaldab kahte karotenoidi: luteiini ja zeaksantiini, mis kaitsevad silmi katarakti ja vanusega seotud degeneratsiooni (kollatähni degeneratsiooni) eest. Viimane on meie laiuskraadidel kõige levinum nägemise ja pimeduse põhjus vanemas eas. Mõne uuringu kohaselt kaitsevad need kaks ainet ka soolevähi eest.

Lihtsalt öeldes, oomega-3 on põletikuvastane ja oomega-6 põletikku soodustav rasvhape. Põletikulised protsessid on iseenesest meile vajalikud ja olulised, kuid neid peab hoidma kontrolli all. Umbes nagu tuli — kontrollitud tuli on abiline, kontrolli alt väljas tuli hävitab kõike oma teel, vahendab paleo.ee.

Oomega-3 kasulikkus on tähelepanuväärne. Lisaks põletike taandumisele väheneb risk haigestuda erinevatesse haigustesse, nahk on parem, luustik tugevam ning liigesevaevused vähenevad. Oomega-3-rasvhapped tõstavad rakkude insuliinitundlikkust ja kaitsevad diabeedi eest. Häid rasvu on vaja selleks, et rakud oleksid terved. Rakkude kahjustus on väga paljude haiguse tekkepõhjus. Näiteks häirib see diabeedi puhul insuliini toimet.