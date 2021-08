Eesti on saanud juurde teise Euroopa Liidu kvaliteedimärgi

Sõira ehk laagerdumata kohupiimajuustu on ajaloolisel Võru- ja Setomaal valmistatud aastasadu. See omanäoline traditsioon on lausa kantud Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse. Seda enam teeb rõõmu, et tänaseks on sõira valmistamise komme ja oskused saanud ka Euroopa Liidu tunnustuse. Nimelt on sõir lisatud alates 2021. aasta juunikuust Euroopa Liidu kaitstud geograafilist tähist kandvate toodete nimekirja.