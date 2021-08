VIDEO | Balti tuleproov: kas parimat kartulisalatit tehakse Eestis, Lätis või Leedus? Vaata videost, kuidas naabrid üksteise salateid hindavad

23. august on Balti riikide elanike jaoks väga tähtis päev. See on ka päev, tänu millele on sõprus siiani tugevalt kestma jäänud. Kuid kas see sõprus püsib ka toidutegemisel ja parima roa välja selgitamisel? Eesti Läti ja Leedu hobikokad tegid kausitäie kartulisalatit nii, nagu see nende riikidele omane ja lasid seda üksteisel proovida. Millise Baltikumi kartulisalat on kõige maitsvam ja millisega tuleks rohkesti korrektuure teha? Vastused saad lõbusast videost!