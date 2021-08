Ohoh! Üheainsa hot dogi söömine lühendab eluiga koguni 36 minuti võrra

Michigani ülikooli teadlased võtsid luubi alla 5800 levinumat toitu ning selgitasid välja, missugused neist kärbivad oodatavat eluiga ja mida süües elad kauem. Rõhku pandi just tervena elatud aastatele ehk neile, mil elukvaliteet on hea ja haigused ei kimbuta. Muidugi ei käi see päris nii lihtsalt, et hot dogi armastajad ilmtingimata pärast oma lemmiktoidu söömist haigeks jäävad ja surevad ja maapähklivõi sõbrad ilmselt igavesti ei ela ka, aga päris hea pildi annab nende graafik erinevate roogade mõjust tervisele küll, vahendab Metro.