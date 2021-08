Kuula saadet Toidujutud: toiduaine, mis tuleks uuesti normaliseerida

„Mind on väga inspireerinud ühe meie varasema saatekülalise Ott Kiivika lause, et toidust on saanud meie jaoks ajaviide ja meelelahutus. See on nii õigesti öeldud, täpselt nii see ju tegelikult ongi. Sattusin peale Taffeli kartulikrõpsude sisuturunduslikule videosarjal , mis kinnitas seda fakti veelgi rohkem. Esimeses osas tehti kartulkrõpsudest kartuliputru, mis pidavat olema Tiktoki trend ehk et võib arvata et neid inimesi, kes on seda toitu teinud on palju. Mul oli nii võõras vaadata, kuidas kartulikrõpsudest on saanud tooraine,“ ütleb Teele. „Ka minul hakkas seda videot vaadates sees keerama. Just sellepärast, et me räägime kogu aeg niigi ületöödeldud toidust ning nüüd hakkame seda veel töötlema,“ kommenteeris Siiri.