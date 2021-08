VIDEO | Kuidas teha kohvi lõkkel munaga, kauboi või päti moodi

Kauboikohv

Pätikohvi Ameerika versioon kannab nime kauboi kohv. Kindlasti mitte pättide puudumise tõttu. Neid on Ühendriikides alati olnud, kuid seal on ka kauboid. Ja kui sa saad olla kauboi, siis ole kauboi. Ka kohvi juues.

Aga kuidas kauboikohvi teha? Ikka kauboi moodi, lõkkel. Selleks lase kõigepealt vesi keema. Ütlen kohe ära, et kauboikohvi valmistamiseks sobib kõige paremini, et mitte öelda ainsana anum millel on sang mitte nagu tassil, küljel, vaid peal. Noh umbes nagu ämbril. Miks? Selleni jõuame.

Igatahes, kui vesi on keema läinud, lisa sinna kohvipuru. Umbes kaks lusikatäit iga tassi kohta. Siiani kohvivalmistamine nagu kohvivalmistamine ikka, eks. Aga nüüd!

Nüüd pühendame teid kauboidest kohvimeistrite saladustesse. Nimelt on kauboidega selline teema, et nad vihkavad kohvipuru hammaste vahel. Käed võivad olla rakkus nägu armiline ja küünealused porised aga kohvipuru – seda ei või hammaste vahel olla.

Aga igaüks, kes pätikohvi teinud, teab, et kohvipuru hammaste vahel on pea vältimatu. Kui on hambad. Mida siis teha? Kui hammastest loobuda ei taha, siis polegi muud kui et haara kohvilähkri sangast ning asu kohvianumat keerutama. Nii kiiresti kui jaksad. Täpselt nagu tuul veskit. Nõnda surub tsentrifugaaljõud kohvipuru anuma põhja ning jook jääb pärast kruusi valamist ilus ja puhas.

Ja pakub kindlasti rohkem kõneainet, kui mõni teine viis kohvi valmistada.

Vaja läheb:

Vett

Kohvi

Munakohv

Kohvi jood? Muidugi jood, kes siis ei jooks. Muna sööd? Võib-olla. Võib-olla isegi jood. Aga kas kohvi toore munaga jood? Kõlab üsna rõvedalt, aga tegelikult ei ole. Kohe mitte üldse.

See Skandinaavia juurtega kohvivalmistamisviis lisab paljude inimeste meelis hommikujoogile ja hommikusöögile hoopis uue mõõtme. Võiks isegi öelda, et hommikueine muutub kahemõõtmeliseks. Üks mõõde on muna ja teine on kohvi. Ja kolmas on maitse. Sealjuures hea maitse. Kui ei usu, proovi järgi.