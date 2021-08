RETSEPT | Pista borš purki! Superhea boršipõhi koduaia köögiviljadest

Meie pere sööb talviti juba aastaid vanaema tehtud borši. Ühel aastal järjekordse suure tomati- ja kurgiuputuse ajal sõbranna käest saadud retsept on jäänud meie igasügisesse hoidistenimekirja ning boršipurgid on esimesed, mis keldririiulitelt kevadeks kadunud on.