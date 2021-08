Mentor ja terapeut Kristi Jõeorg selgitab lahti ühe levinuma põhjuse laste jonnihoogude taga

Meaningful Talks suhtluspäeviku “Minu lapse hingeelu” kaasautor Kristi Jõeoru pere toidulaual on pidevalt laual värske kraam ja sellel on ka väga hea põhjus. Laste magusavajadus ja “vale energia” manustamise vajadus tuleb sellest, et veresuhkur ei ole heal tasemel. Kommi andes ei saagi kõhtu täis, laps ei saa aru, miks emme enam kommi ei anna ja nii hakkavad tülid pihta. Kristil on aga jagada üsna mitu head soovitust, mida kommi asemel pakkuda, et kõhud oleks täis ja meeled rõõmsad.