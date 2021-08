Hea uudis! VLND Burger sai Euroopa parimate burgerite nimistus kõrge koha

Nimekiri pandi kokku nii toiduproffide kui lugejate hinnangute põhjal ja VLDN Burger jäi hindajatele silma just oma eriti mõnusate värskete kuklite ja maitserikaste pihvide poolest. Eelmise aasta nimekirjaga võrreldes on küll koha võrra langetud (loe SIIT) , kuid koht nii uhke nimistu esiviisikus on siiski väga vinge saavutus!