Pilk peale! Uued restoranid Pärnus

Põks on tõeliselt stiilne rannabaar, mis on ehitatud 1988. aasta nõukogudeaegsesse matkabussi ja sobib suvisesse Pärnu randa sama hästi nagu piparmünt Mojitosse. Just mõnusalt jahedaid jooke ja kuumi suutäisi pakub Põks neile, kes armastavad rannaliiva pehmet puudutust oma varvaste vahel ning tahavad nautida suve kulgemist nagu puhkust, mis ei lõppe.

Kui soovid saada kuninglikku maitseelamust, siis Sushi King on kindlasti restoran, millega peaksid tutvust tegema. Sushi King pakub hea kvaliteediga äärmiselt mitmekesist valikut Jaapani kõige populaarsemast hõrgutisest, mis on juba ammu meie kõigi südamed vallutanud. Lisaks leiad menüüst ka mitu omapärast burgerit, kergeid suppe ja ka värskusest pakatavad kausid on loomulikult esindatud.

Kui tunned, et üks maitsev ja toitev eine ei tohiks olla üheotsapilet söögikoomasse, siis on viimane aeg saada sõbraks Poke Kingi kaussidega, mis on täis värsket head ja paremat ning täidavad sind uue energiaga. Seega pole ime, et kausid (või õigemini nende sisu) on viimasel ajal niivõrd populaarseks saanud.

Kui oled end kunagi tabanud mõttelt, et tahaks teada, kuidas maitsevad värvid, siis KAUSS on ilmselt koht, kust alustada. Iga kauss KAUSIS on nagu omaette kunstiteos, mida kõigepealt süüa silmade ja pärast suuga. Kuigi kausid pakuvad lõputuid võimalikke kombinatsioone värvide ja maitsetega, on kanakauss alati heaks ja turvaliseks valikuks, kuid seiklushimulised võivad teha katset näiteks viigimarja-avokaadokausiga.

Eesti tänavagurmee ja käsitööburgeri revolutsiooni üks pioneeridest on lõpuks saabunud Pärnusse, et jagada enda põnevaid retsepte ja roogi ka suvepealinna asukatega. Uulitsa üheks vaieldamatuks eeliseks on nende oskus kombineerida klassikalist uuega, mis tähendab, et Uulitsa menüüst lihtsalt pole võimalik tüdineda. Nad muide ise ka hoiatavad, et nende burgerid tekitavad sõltuvust.