Kohv ei ole üldse igav jook! Vaata, millised trendid on kohviproffe sel aastal kõige rohkem üllatanud

Väga pikaajalise kohvimaailma kogemusega Kaspari sõnul on tema esimene ja üllatav trend seotud Eesti turuga. „Inimesed hindavad järjest rohkem kõrge kvaliteediga, jätkusuutlikku ja kasvuloo kontekstis läbipaistvamat kohviuba. Seda on märgata nii restorani- ja kohvikupidajate hulgas kui kodus ja kontoris kohvinautlejate puhul,“ rõõmustab ekspert. „On mõistetud, et supermarketi „premium“ kohvide taga on pigem kaval turundus. Järjest rohkem on turule tekkinud uusi röstijaid, kes teevad nö ausat asja või on ausa kohvioa maaletoojad. Tänu kõikidele neile on toitlustussektori kohvikvaliteet läinud järjest paremaks.“

Teine trend, mida Kaspar esile tõstab, tuleb maailmast. „Iga tõeline kohvinohik teab, et valdkonna üks suurimatest murekohtadest on kohvikasvajate elukvaliteet. Suured ettevõtted ja massiostjad on rohelise oa hinna nii alla tampinud, et farmeritel on väga keeruline oma kohvi eest mõistlikku tasu saada,“ tunnistab mees. „Kuid järjest enam on brände, kes on võtnud eesmärgiks kohvifarmerite olukorda parandada. Näiteks Rootsi bränd Lykke, mis ostab erinevatest maailmajagudest farmiosakesi, andes sel moel farmerile osaluse nii farmis kui ka röstikojas.“ Kaspari sõnul on sellise tegutsemisega loodud õiglasele hinnale ja läbipaistvusele täiesti uus tähendus. „Nüüd saab kohvikasvataja tasu ka röstitud kohvist. See on täiesti ainulaadne mudel ning on hea tõdeda, et sellised muudatused toovad kohvimaailma jaoks kaasa väga positiivseid tagajärgi.“