Vajalik nipp: kuidas külmutada rohelisi ube

Rohelised oad ehk aedoad ehk türgi oad on kahtlemata ühed tervislikumad ja maitsvamad suvised aiasaadused. Suureks eeliseks on veel, et neid saab kasutada kümnetes erinevates retseptides. Paraku kipuvad värsked aedoad üsna kiiresti käest ära minema, mistõttu on nende külmutamine üks üsna vajalik viis nende maitsvate kaunade säilitamiseks.