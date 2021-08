Kus leida Tallinnas killuke Jaapanit?

Shintaro lugu saab alguse nagu paljude kokkade ja restoranipidajate omad, nimelt ei plaaninud ta alguses sugugi kokaks saada. Teismelisena võttis ta Jaapanist suuna hoopis Hawaiile, et seal tantsijaks hakata. Kulude katteks hakkas ta siiski ühes mereande pakkuvas restoranis nõusid pesema, mis oli ta esimeseks kokkupuuteks restoranikultuuriga seestpoolt. Tänaseks on sellest esimesest kokkupuutest möödas juba 20 aastat ning selle aja jooksul on Shintaro tee viinud läbi paljudest erinevatest riikidest ja nende toidukultuurist. Siiski leidis ta lõpuks koos paari kaaslasega, et Eestis on puudu sellist tüüpi Jaapani toidust, mida nemad siia tuua võiks.

Teine toit, millega tasub end kindlasti tuttavaks teha, on raamen. Eriti soovitab Shintaro Yui menüüst proovida Hakata raamenit, mis on piisavalt terav, et olla särtsakas, kuid samas mitte liiga soolane, lastes ka mahedamatel maitsetel esile kerkida. Tuleb välja, et Jaapani Toit Yui on teistest Jaapani restoranidest erinev veel selle poolest, et menüüs on Kyūshū saarel asuva Fukuoka linna ja piirkonna traditsioonilised retseptid ja maitsed. Eestis on seni kõige rohkem esindust saanud Tokyo toidukultuur, kuid Shintaro leiab, et nad on tegelikult küllaltki erinevad. Erinevused algavad pealtnäha lihtsatest asjadest, näiteks sellest, kui palju soola kasutatakse või missuguse paksusega ja millise nurga all kokk kala lõikab, kuid pika aja jooksul on need erinevused loonud selgelt tajutavad muutused roogade maitsetes. Fukuoka stiil on seega oluliselt mahedam ja leebem kui Tokyo oma.