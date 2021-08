Lihtne ja üllatav NIPP | Kuidas päästa ülesoolatud toitu?

Mida aga teha siis, kui toit on juba valmis ja vedeliku abil maitset lahjendada pole võimalik? Pane toidu sisse üks kooritud kartul! Kartulil on hea omadus sool endasse imeda ning kui lased sel paarkümmend minutit toidu sees istuda, aitab see liigse soolasuse eemaldada.