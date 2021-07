Kanalihaekspert selgitab: kas värske kanaliha tuleks enne tarvitamist alati üle pesta? Milline maitseaine sobib kanale kõige paremini?

Annely Kallaste (48) on Talleggis töötanud juba 25 aastat ning juhib tootmisüksuses lihalõikust ja pakkimist. Naine, kelle päevad mööduvad kanalihaga toimetades tunnistab, lihast temal isu täis veel saanud ei ole ja kanaga koduköögis toimetamiseks on tal jagada mitmeidki häid nippe. Lisaks tuletab ta meelde, mis on see suur viga, millega kodukokad hea kanafilee ära rikuvad.