RETSEPTID | Kolm põnevat jäätisekokteili, mis pakuvad nii meeldivat jahutust kui ägedat maitseelamust

“Koorejäätis on suurepärane baastooraine, millele saab lisada erisuguseid lisandeid, tasub vaid fantaasial lasta lennata ja mõelda, et komponendid omavahel sobiksid ja üksteist täiendaksid. Minu lemmikuks on kreemise koorejäätise kombo kamajahuga ning erinevate marja- ja puuviljapüreedega,” selgitab Butterfly kokteilibaari peabaarmen Jürgen Ulla. Selleks, et jäätisesõbrad vaid ploomimahla ja maasikaid jäätisekokteili ei paneks, jagab kogenud baarmen põnevaid retsepte, kus kohtuvad Indiast ja Sri Lankast pärit särtsakas kardemon hapuka rabarberipüreega ning troopiline ananass kodumaise kamajahuga.