Vajad väikest puhastust? 14 toitu, mis kehast toksiine väljutada aitavad

Ebatervislik kiir- ja valmistoit ning alkoholi tarbimine võivad kehale paraja põntsu panna. Nii et kui seljataha on jäänud peoõhtu, kus liialdasid koogi ja krõpsudega ning kulistasid siidrit peale, või on lihtsalt olnud periood, mil pole suutnud isudele vastu panna ja käsi on tihedamalt kommi- ja küpsisekausi juures käinud, tuleks nüüd kehal pisut puhata lasta ning aidata tal kogunenud mürkidest vabaneda.