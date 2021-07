Minu suvemaitsed: õnnekoolitaja Dalí Getter Karat jagab suvetoidu retsepti, mis teda ennast õnnelikuks teeb

“Eks suvisel ajal on rohkem ka jäätise söömist ning üleüldist kokkamist tegelikult vähem. Kui, siis teengi salatit, aga sooje sööke pigem mitte. Suvi on liikuv aeg ja palju sööme ka väljas. Naudin kohvikutes käimist ja hea-parema maitsmist! Poeg armastab hommikuti ikkagi kas putru või tatrapannkooke, vahel haarab pool mu puuviljasalatist hoopis endale. Sageli märkan ka, et päev möödub pidevalt midagi näksides ja nn korralikku toidukorda ei tulegi. Samas on see mõnus — näksimiseks on tavaliselt kas kurk, banaan, õun või maasikad-vaarikad, mistõttu see ärevaks kaloraaži mõttes ei tee,” märgib ta.Loe, milline vanaemalt pärit retsept on tema lemmik tänaseni ja millist eriti huvitavat nippi kasutab ta hommikuse kohvi tuunimiseks!