RETSEPT | Vesihoidis ehk suhkruvaba kompott — veelgi tervislikum viis marjade ületalve säilitamiseks

Toorelt ja vee sees on võimalik hoidistada mitmeid suvemarju. Eelduseks on see, et mari või vili peab sisaldama piisavalt happeid. Ennevanasti nimetati vesihoidiseid tabavalt hapudeks kompottideks.

Tuuli Mathisen 34