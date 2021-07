Eduõpetuse juhendaja Kai Oja jagab kavalat nippi, kuidas köögiviljapõlguritest lapsi porgandit ja kapsast armastama õpetada

Eduõpetuse õpetaja Kai Oja teab, et vägisi pole mõtet lapsi sööma sundida, kasutada võiks hoopis üht palju kavalamat nõksu, et lapsed köögivilju armastama hakkaks. Uurisime veel, mida inimene, kes ise teisi eduni viib, iga päev sööb ja millised on tema jaoks kõige suvisemad maitsed.