Haapsalu parimad maitsed: kuurortlinnas on nii palju avastamist väärt söögikohti! Vaata, kuhu sisse astuda ja milliseid toite kindlasti proovida!

Vaatamata sellele, et Haapsalu linnas on sel aastal seoses Posti tänava remondiga palju ümbersõite, on romantiline kuurortlinn oma tavapärases ilus külalisi ootamas. Sel aastal on rohkete külastajate arvuga suurüritusi ja ka välisturiste tavapärasest vähem, seega on Haapsalu vanalinnas tavapärasest rohkem liikumisruumi. Nädala sees on rahulikum, kuid nädalavahetustel tasub söögikohtades endale kohad reserveerida ja arvestada, et aega võib toitu oodates kuluda rohkem. Parkimine on tasuta ja linna poolt korraldatud vanalinnast vaid jalutuskäigu kaugusele Väikese Viigi läänekaldale.