Sotsiaalmeedia suvehitt: väidetavalt muudab just see üllatav lisand arbuusi veel paremaks! Kas julgeksid proovida?

TikTokist sai alguse järjekordne viraalne toidutrend, mis tänaseks on üle võtnud ka kõik muud sotsiaalmeediaplatvormid. Nimelt avastas kasutaja yayayummy, et arbuusilõigud saab veelgi paremaks muuta, lisades neile pisut… sinepit . Uskuge või mitte — selle kummalise kombinatsiooni fänne on rohkem kui vihkajaid, ükskõikseks ei jäta see kombo küll kedagi.