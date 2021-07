Minu suvemaitsed: hingamisterapeut Monika Palm teeb talveks purki suviseid maitseid täis letšot

Monika ütleb, et mida aeg edasi, seda rohkem väärtustab ta isekasvatatud toitu. “Kauss värskeid maasikaid, oma aia marjadest kook, ise kasvatatud värske kartul tilliga, kodune kurgi-tomati salat rohelise sibula ja tilliga aeda või verandale kaetud laual annab mulle tõelise suve tunde ja maitsenüansi. Ja kui seda kõike veel nautida oma pere või heade sõprade seltsis, siis on see nagu kirss tordil. Suvi on imeline aeg!