Herbazeni looja, joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik ütleb, et tema jaoks on kõige õigem suvemaitse üks küps kodune tomat või kurk . Loomulikult ei puudu õigest suvetundest ka metsmaasika lõhn ja maitse. Suvel saab üldse kõiki toite nii ilusalt luua, sest ümber on väga palju söödavaid õisi, millega kaunistada taldrikut või rooga.