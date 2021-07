Kuula saadet Toidujutud | Lastelaagri kokk Jonel Põld jagab nippe, kuidas teha süüa nii, ükski laps laua taga ei pirtsutaks

Jonel teab ka omast kogemusest rääkida, et lapsed saadetakse tihti laagrisse erineva rämpstoiduga ning on olemas laagreid, kus ka laagri kestel on vanematel võimalus tulla külla. Siis tuuakse lapsele alati krõpsu ja šokolaadi kaasa. „Ja siis tekibki error. Kohe kui ahvatlused on olemas, siis nad enam ei söö päris toitu. Selle lapse käitumine muutub ja ta on äkitselt absoluutselt teistsugune. Kui ta varem oli õnnelik ja aktiivne, siis ta muutub selliseks lodevaks.“ Jonel ütleb ka, et on arvestanud sellega, et laagri teiseks päevaks on kaasapakitud varu otsa saanud. „Selleks ajaks on see õnneks tavaliselt hävitatud.“