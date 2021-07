Söö nagu staar: supermodell Karmen Pedarul on kindel rutiin, mida järgides ta alati imekaunis välja näeb

Sportida ja võimalikult tervislikult elada tuleb tal aga ka selleks, et töötamiseks vajalikus vormis püsida. Karmen tunnistab, et pärast 30aastaseks saamist on see teema aina tähtsam. “Varem võisin kõike süüa, seda küsiti pidevalt ka intervjuudes — kui oled noor, toimib keha ikka hoopis teistmoodi. Kui nüüd söön näiteks burksi, siis on seda ka järgmisel päeval tunda. Aga õnneks mulle ei meeldigi kräppi süüa. Sama olulised on ka korralik uni ja veejoomine. Kui ma ei maga kaheksa tundi, on silmad hommikul paistes; kui ei joo päeval korralikult vett või võtan õhtusöögil paar klaasi veini, siis läheb ikka aega, et välimus tagasi normaalseks saada.”