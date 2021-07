Plombiir, jäätis, gelato, parfee, sorbett ja granita — mis on mis?

Kõige rammusam jäätistest on plombiir , milles koore osakaal suurim. Piimarasva sisaldus plombiiris peab olema üle 10%. Kooreste plombiiride kõige suuremad austajad on ilmselt ameeriklased, sest sealsetes jäätistes 15-25% piimarasvu. Aga ka eestlaste lemmik Premia eriti rammusate jäätiste sari sisaldab keskmiselt 12-15% rasvu.

Koorejäätisteks saab nimetada jäätist, mille rasvaprotsendiks on 7-10% ning sellesse gruppi kuulub enamik meil müüdavatest jäätistest. Muidugi tasub poes tootesilti uurida ja selgitada kas koorejäätise rammusus tuleb naturaalsetest piimarasvadest või on tootesse peidetud hoopis taimseid rasvu.

Kõige madalama rasvaprotsendiga on piimajäätised. Siis hulka kuuluvad ka itaaliapärased gelatod, mille peamine komponent on piim. Kuna aga gelatot segatakse külmutamise ajal aeglasemalt, sisaldab see vähem õhku ning on seetõttu rikkaliku maitse ja siidise tekstuuriga maius, mida paljud jäätisesõbrad parimaks peavad. Gelatode piimarasva sisaldus on enamasti 4-7%. Kopli taluköögi gelatodes on 6-7% piimarasvu.