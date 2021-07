1. Hoiab südame tugevana

Erinevad uuringud on kindlaks teinud, et inimestel, kes joovad punast veini, on madalam risk südamehaigustesse haigestumiseks. Punases veinis leiduvad antioksüdandid aitavad vähendada vererõhku ja hoida kolesteroolitaseme kontrolli all. Seda kõike muidugi mõõduka tarbimise korral. Ka valge vein sisaldab antioksüdante, kuid mitte sellises koguses nagu punane vein.