RETSEPT | Maailma kõige maitsvamad ja lihtsamad marineeritud rääbised

Heade Peipsi Maitsete pidu, kus kõige tähtsamal kohal on Peipsi toit ja päeva peategelane on taasavastamist vajav Peipsi rääbis, mille selle aasta püüginorm on täis saanud. Seega on Rääbisefestivalil veel selle aasta viimane võimalus värsket rääbist nautida.