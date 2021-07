KUULA SAADET | Vala välja! #52: Alustab “Vala välja veinikool: viinamarjad”, esimeses saates räägime Chardonnay marjast

Esimesed teated Chardonnay kohta tulevad 13. sajandi Prantsusmaalt. Marja päritolu kohta on erinevaid pakkumisi, mis viivad nii Prantsusmaale, Austriasse kui Lähis-Idasse. DNA-testide ajastul on välja selgitatud, et tegemist on Pinot Noir’ ja Gouais Blanc’i ristandiga. Niisiis, Pinot’ perekonna võsuke!

Enamasti teatakse kõnealust marja just Chardonnay nime all, üks väheseid kasutuselolevaid sünonüüme on Morillon (Austrias). Küll aga võib veinide siltidel kohata piirkondade nimesid, mille puhul on alati põhjust kahtlustada nende taga just Chardonnay’d. Peamiselt räägime sel juhul Prantsusmaast, kus marju väljaspool Alsace’i siltidele suuremat märkima ei kiputa. Üks tuntumaid näiteid on Chablis, mis on Burgundia põhjaosas asuv eraldiseisev ala. Samuti Pouilly-Fuissé, mis asub ka Burgundias, ent lõuna pool. Kui vahuveinidel on kiri Blanc de Blancs, võib samuti oletada, et see on (suuremas osas) Chardonnay’st.