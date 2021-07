Teeme selgeks! Kuidas teada saada, kas küpsetuspulber on veel kõlblik?

Kui küpsetis ei tule välja ja ei kerki, ära süüdista esmalt oma oskuseid, vaid suure tõenäosusega on küpsetuspulber vanaks läinud. Selleks, et küpsetuspulbri toimivust testida, pane kaussi kuum vesi ja lisa sinna teelusikatäis pulbrit. Kui näed mulle, on kõik hästi ja võid küpsetuspulbrit rahuliku südamega edasi kasutada. Kui ei, on see aegunud ja peaksid selle minema viskama.