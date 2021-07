Inglismaal keelatakse peagi koorikloomade elusalt keetmine: nad on tundlikud olendid

2008. aastal avaldas USA humaansusselts aruande, kus oli kirjas, et homaarid on tundlikud olendid ja tunnevad valu. Aruandest tuli ka välja, et kuna koorikloomadel puudub tsentraliseeritud närvisüsteem, ei sure nad selliseid meetodeid kasutades nagu näiteks noaga läbi pea lõikamine ja elusalt keetmine, silmapilkselt.