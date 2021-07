NIPID | Kuidas soojendada friikartuleid? Igal juhul mitte mikrolaineahjus!

Tegid õhtusöögiks suure ahjuplaaditäie friikartuleid, kuid ei jaksanud kõike ära süüa? Mõte pehmetest ja jahustest friikartulitest, mis ööläbi külmkapis istunud on, ei tundu üldse isuäratav. Ära muretse, ka friikartuleid saab järgmiseks päevaks hoida ja neid soojendada, et need oleksid sama maitsvad kui värskena.