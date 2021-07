Vastuoluline RETSEPT | Sööksid või pigem mitte? Popkornisalat on interneti kahte leeri ajanud

Salatit tehes selgitab Molly, et popkornisalati näol on tegemist läänes levinud roaga ja sinna võib panna ka kala. Ta tunnistab, et esimest korda salatist kuuldes võib see kõlada imelikuna, kuid lõpptulemus pidi olema igati maitsev. Molly lisab salatisse herneid, porgandit, sibulat ja salatikastmeks on majonees, hapukoor, õunasiidriäädikas, suhkur ja Dijoni sinep. Garneeringuks lisab ta vesikressi ja sellerilehti. Kokk ise kirjeldab, et salat on krõmpsuv, kuid saate vaatajad on selle fakti küsimärgi alla seadnud ja arvavad, et kui salatit hiljem tarbida, on popkorn läbivettinud. Külalised, kellele Molly salatit serveerib on positiivselt üllatunud ja üks neist tõdeb, et pole kunagi varem popkornisalatist isegi mitte kuulnud, kuid maitse on üllatavalt hea.