Värske kartul-porgand-peet on praegu nii õrna koore ja magusa maitsega, et parim on neid koos koorega aurutada ja salatiks keerutada. Kui sul veel aurutussõela pole, hangi see endale! Tohutult mugav: sõel poti põhja, alla niipalju vett, et see üle sõela ei ulatu, ja juurikad valmimise järjekorras mõneminutiste vahedega sõelale. Aurutada sobib ka brokolit ja lillkapsast.