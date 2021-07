KUULA SAADET | Vala välja! #51: kokteilidega kokku sobitatud parfüümid raputavad senised arusaamad pulbriks

PARFÜÜM KOHTUB KOKTEILIGA: Kuidas neutraalse muutub magusaks, magus mõrudamaks, hapu happelisemaks. Koht, kus see kõik tegelikult toimub, on peamiselt ... meie pea.

Kes on kunagi erinevaid kohvi-, napsi- või veinikoolitusi läbi teinud, on ilmselt sattunud ka ülesandele, kus demonstreeritakse, kuidas lõhnataju eemaldamine võib muuta oluliselt mõnda tuttavat maitset, näiteks kaneeli maitset. Antud juhul saime aga selgeks, kuidas lisatud aroom võib maitset muuta, tugevdada, painutada. Kuidas neutraalse muutub magusaks, magus mõrudamaks, hapu happelisemaks. Koht, kus see kõik tegelikult toimub, on peamiselt ... meie pea.