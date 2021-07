Grillimine ja suvi on eestlaste jaoks pea et sünonüümid ja kui mitmed meist kasutavad grillimiseks elektrit või gaasi, ütlevad toiduentusiastid siiski, et just grillsüsi annab toidule õige suitsuse maitse ja alternatiivid ei kõlba kuskile. Küll aga on söega grillimisel oma varjupool ja see hävitab meie planeeti.