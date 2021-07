Vajalik NIPP | Lihtsaim viis, kuidas puhastada kuumaõhufritüüri

Viimastel aastatel populaarseks saanud kuumaõhufritüür on olemas paljudes majapidamistes. See tänuväärne masin aitab patuvabalt nautida toitu, mille saavutamiseks kasutataks tavapäraselt palju õli. Kuumaõhufritüüriga kokkamisel on õli vaja vaid väike törts või üldse mitte. Kuidas aga kuumaõhufritüüri kõige efektiivsemalt ja vaevata puhastada?