Söö nagu staar: üllatav viis, kuidas komöödianäitleja Mindy Kaling halva tuju vastu võitleb

Võib kõlada hullumeelselt, aga et hommikuti 5:45 endas energiat leida, joob naine pooleteise tunni jooksul pea poolteist liitrit vett! See parandab ta tuju: "Vee tarbimine on võti! Kui ma pole piisavalt vett joonud, olen väga pahas tujus, minu jaoks on see superoluline."