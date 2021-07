Värsked maasikad on delikaatsed, punased, mahlased ning magusad ja kuigi need on eestlaste suvisteks lemmikmarjadeks, ei säili need peenrast juba nopituna just kaua. Isegi, kui olla ülihoolas, kipuvad nad päeva-paari pärast hallitama minema ja külmkapis hoidmine röövib neilt magusa maitse. Selleks, et neid maitsvaid marju hiljemgi nautida, pane need sügavkülma!